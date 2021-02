Le richieste di Bonomi a Draghi: riformare reddito di cittadinanza e cassa integrazione (Di giovedì 4 febbraio 2021) «Draghi? Ha le qualità che da tempo auspicavo in un politico: una persona seria, competente, autorevole ed efficace». Lo dice Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, in una intervista alla Stampa sulla svolta inattesa nella crisi politica. «Ammiravo Draghi anche in tempi non sospetti», ammette. Al meeting di Rimini di agosto, durante il discorso dell’ex presidente della Bce, «pensavo che avrei trovato in sala buona parte dei rappresentanti del sistema politico ed economico italiano» e invece «c’ero solo io». «Ho sempre considerato Mario Draghi un patrimonio del nostro Paese», dice Bonomi. Dagli industriali e dai sindacati è già arrivato il sostegno a un esecutivo guidato dal professore. «Alla politica noi abbiamo sempre chiesto un metodo di lavoro. Abbiamo sperato di poterci confrontare con persone ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 4 febbraio 2021) «? Ha le qualità che da tempo auspicavo in un politico: una persona seria, competente, autorevole ed efficace». Lo dice Carlo, presidente di Confindustria, in una intervista alla Stampa sulla svolta inattesa nella crisi politica. «Ammiravoanche in tempi non sospetti», ammette. Al meeting di Rimini di agosto, durante il discorso dell’ex presidente della Bce, «pensavo che avrei trovato in sala buona parte dei rappresentanti del sistema politico ed economico italiano» e invece «c’ero solo io». «Ho sempre considerato Marioun patrimonio del nostro Paese», dice. Dagli industriali e dai sindacati è già arrivato il sostegno a un esecutivo guidato dal professore. «Alla politica noi abbiamo sempre chiesto un metodo di lavoro. Abbiamo sperato di poterci confrontare con persone ...

GigiLofrano : #bonomi gia' avanza richieste da #draghi, via il RdC, oggi iniziano le consultazioni, vedremo. Attenti agli squali - kontross : Auspico che M5S non dia fiducia, sono già partiti con richieste di togliere Reddito di Cittadinanza, togliere quota… - AMarco1987 : Le richieste di Bonomi a Draghi: riformare reddito di cittadinanza e cassa integrazione - ToniaGarofano : RT @christianrocca: Le richieste di Bonomi a Draghi: riformare reddito di cittadinanza e cassa integrazione - PalazzoAntonio : Neppure è nato il Governo, non sappiamo se nascerà e già iniziano le richieste. Calma, Draghi saprebbe cosa fare. L… -