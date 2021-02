“Il GF Vip l’ha chiesto a tutti gli ex concorrenti”. Dopo il lutto di Dayane Mello, cosa succederà venerdì in studio. “Per rispetto” (Di giovedì 4 febbraio 2021) La notizia della morte del fratello più piccolo di Dayane Mello, Lucas, avvenuta a seguito di un incidente stradale, è piombata come un fulmine a ciel sereno nella casa del Grande Fratello Vip. E, naturalmente, sta cambiando tutte le dinamiche del programma. Quella che andrà in onda venerdì 5 febbraio sarà una puntata sicuramente diversa dalle altre. Saranno presenti, come sempre al fianco degli opinionisti e al conduttore Alfonso Signorini, anche gli ex concorrenti del GF Vip. La produzione ha fatto una richiesta specifica proprio agli ex gieffini. La notizia della morte di Lucas ha sconvolto tutti quanti e creato un clima di inevitabile tristezza nella casa. E se da un lato i coinquilini stanno facendo di tutto per consolare Dayane, all’esterno ci si sta preparando per rispettare il ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) La notizia della morte del fratello più piccolo di, Lucas, avvenuta a seguito di un incidente stradale, è piombata come un fulmine a ciel sereno nella casa del Grande Fratello Vip. E, naturalmente, sta cambiando tutte le dinamiche del programma. Quella che andrà in onda5 febbraio sarà una puntata sicuramente diversa dalle altre. Saranno presenti, come sempre al fianco degli opinionisti e al conduttore Alfonso Signorini, anche gli exdel GF Vip. La produzione ha fatto una richiesta specifica proprio agli ex gieffini. La notizia della morte di Lucas ha sconvoltoquanti e creato un clima di inevitabile tristezza nella casa. E se da un lato i coinquilini stanno facendo di tutto per consolare, all’esterno ci si sta preparando per rispettare il ...

