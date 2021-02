Grisi di governo | Salvini minaccia | “O noi o Grillo”

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Sembra spianarsi la strada per ilguidato da Mario Draghi al punto che anche al Colle si registra “un moderato ottimismo”. Poco prima dell’avvio delle consultazioni, che dureranno da oggi pomeriggio fino a sabato, Giuseppe Conte esce dal silenzio degli ultimi giorni e apre al premier incaricato: “Mi descrivono come un ostacolo, i sabotatori cerchiamoli altrove”. Una mano tesa accompagnata da un ‘consiglio’: “Le urgenze del Paese richiedono scelte politiche, no ai tecnici”. Parole che sembrano anche un’indicazione per M5s per il quale, garantisce il premier dimissionario, “ci sono e ci sarò”. Anche Di Maio, pur comprendendo “gli umori” del movimento, ritiene che sia “un dovere ascoltare Draghi” e chiede una prova di maturità. Ancheavrebbe detto ai 5s di sedersi al tavolo per rispetto al Colle ma anche per ...

Renzi alla Cnbc: “Mario Draghi is the best, the best, the best”. Il leader di Italia Viva, artefice della crisi di governo ancora in corso, torna a fare impazzire i social per il suo inglese. “L’Itali ...Roma, 4 feb. (askanews) - 'Si è aperta una fase del tutto nuova. Io giudico la personalità del prof. Draghi di assoluta forza e di grande ...