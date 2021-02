Draghi, Di Maio: “Serve un governo politico, nessuno provi a dividerci” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Mario Draghi no, o forse. Il Movimento 5 Stelle ci pensa, per ora si è schierato contro l’ex presidente della Bce. Lo ha fatto attraverso le parole del capo politico Vito Crimi: “Il Movimento aveva rappresentato che l’unico governo possibile sarebbe stato un governo politico”, ha dichiarato. Ma intanto apre alla possibilità di voto attraverso la piattaforma Rousseau, per lasciare la scelta alla base del Movimento. “Le regole della democrazia sono molto chiare. La volontà popolare è rappresentata dalle forze presenti in Parlamento il cui mandato, ricevuto dagli elettori, non è stato quello di un governo tecnico ma, lo ribadisco, è stato quello di proporre un governo politico al Paese che rispondesse alle esigenze degli italiani”, ha invece scritto Luigi ... Leggi su italiasera (Di giovedì 4 febbraio 2021) Mariono, o forse. Il Movimento 5 Stelle ci pensa, per ora si è schierato contro l’ex presidente della Bce. Lo ha fatto attraverso le parole del capoVito Crimi: “Il Movimento aveva rappresentato che l’unicopossibile sarebbe stato un”, ha dichiarato. Ma intanto apre alla possibilità di voto attraverso la piattaforma Rousseau, per lasciare la scelta alla base del Movimento. “Le regole della democrazia sono molto chiare. La volontà popolare è rappresentata dalle forze presenti in Parlamento il cui mandato, ricevuto dagli elettori, non è stato quello di untecnico ma, lo ribadisco, è stato quello di proporre unal Paese che rispondesse alle esigenze degli italiani”, ha invece scritto Luigi ...

matteograndi : “Un governo europeista”. “Gli europeisti per Conte”. “La svolta europeista di Di Maio”. “L’antisovranismo”. Poi arr… - davidallegranti : Draghi convocato da Mattarella. D'altronde Di Maio l'aveva detto che gli aveva fatto una buona impressione - matteograndi : Draghi convocato al Quirinale. Ma solo perché ha fatto una buona impressione a Di Maio. - chiarab70 : RT @matteograndi: “Un governo europeista”. “Gli europeisti per Conte”. “La svolta europeista di Di Maio”. “L’antisovranismo”. Poi arriva Dr… - MaggioreSimona : secondo me Draghi era nell'aria già a novembre, quando Di Maio disse che lo aveva incontrato. Nessuno ricorda più q… -