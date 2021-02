Draghi, ci aveva visto lungo sulla pandemia e sulle strategie da adottare (Di giovedì 4 febbraio 2021) Mario Draghi è chiamato ad un’altra “mission impossible” , il rilancio dell’Italia passa attraverso l’ex presidente della BCE. Dopo che a Luglio del 2012, da Londra, con tono glaciale, in un intervento, annunciò che la Banca centrale europea avrebbe fatto tutto il possibile (“Whatever it takes”) per salvare l’Euro. “E credetemi, sarà abbastanza”. Parole che avranno Leggi su periodicodaily (Di giovedì 4 febbraio 2021) Marioè chiamato ad un’altra “mission impossible” , il rilancio dell’Italia passa attraverso l’ex presidente della BCE. Dopo che a Luglio del 2012, da Londra, con tono glaciale, in un intervento, annunciò che la Banca centrale europea avrebbe fatto tutto il possibile (“Whatever it takes”) per salvare l’Euro. “E credetemi, sarà abbastanza”. Parole che avranno

andrea_cioffi : Vito Crimi Il MoVimento 5 Stelle, già durante le consultazioni, aveva rappresentato che l'unico governo possibile s… - lorepregliasco : In questa legislatura potremmo avere 3 governi tutti generati da una mossa di Matteo Renzi - il leader che il 4 mar… - davidallegranti : Draghi convocato da Mattarella. D'altronde Di Maio l'aveva detto che gli aveva fatto una buona impressione - ariaditemporale : Quelli che stanno rivoltando tutto il loro malessere nei confronti di Conte li aspetto al varco quest'estate quando… - Ro96689588 : RT @OGiannino: Lo odiate? Amen. Frega niente che in radio s'incazzò per mie domande. Io oggi lo ringrazio. Ha rotto incantesimo malato che… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi aveva Renzi 'Draghi the best, è speciale'/ Video Cnbc 'Crisi governo? La mia strategia...'

Durante il governo Monti, l'Italia era in crisi e non aveva soldi. Ora ha le risorse da investire ... " Credo che il governo Draghi sia più vicino al governo di Ciampi che salvò l'Italia alla fine del ...

Tapiro d'oro a Rocco Casalino: 'Mai chiesto al M5S di non votare Mario Draghi'

... 'Votate contro Draghi, andiamo al voto e Conte vi ricandida tutti' " . Voce prontamente smentita ... In occasione dei 20 anni del GF, lo scorso ottobre, aveva inviato una lettera a Barbara d'Urso : "All'...

Da Franco a Scannapieco, ecco tutti gli uomini di Draghi Il Sole 24 ORE Governo Draghi, oggi le consultazioni: esecutivo con tecnici e politici

Nei novanta minuti di colloquio al Quirinale, Sergio Mattarella non ha dato all’ex presidente della Banca centrale europea suggerimenti o indicazioni sulla formula del governo da tirare su. Il capo de ...

Al via le consultazioni di Draghi per il nuovo governo

Lotta al virus, vaccinazioni, rilancio dell'Italia sono le sfide indicate dal presidente incaricato, che ha visto i presidenti delle Camere e ha avuto poi un lungo incontro con Conte a Palazzo Chigi.

Durante il governo Monti, l'Italia era in crisi e nonsoldi. Ora ha le risorse da investire ... " Credo che il governosia più vicino al governo di Ciampi che salvò l'Italia alla fine del ...... 'Votate contro, andiamo al voto e Conte vi ricandida tutti' " . Voce prontamente smentita ... In occasione dei 20 anni del GF, lo scorso ottobre,inviato una lettera a Barbara d'Urso : "All'...Nei novanta minuti di colloquio al Quirinale, Sergio Mattarella non ha dato all’ex presidente della Banca centrale europea suggerimenti o indicazioni sulla formula del governo da tirare su. Il capo de ...Lotta al virus, vaccinazioni, rilancio dell'Italia sono le sfide indicate dal presidente incaricato, che ha visto i presidenti delle Camere e ha avuto poi un lungo incontro con Conte a Palazzo Chigi.