Danilo | ' Roma da Scudetto | ma la Juve è cambiata dopo il ko con l' Inter'

(Di giovedì 4 febbraio 2021) TORINO - " La? Secondo me è una delle squadre più forti in Italia, hanno un buon allenatore e dei giocatori di qualità. Quindi sì, possono vincere lo".vistato da Sky Sport, il ...

Ultime Notizie dalla rete : Danilo Roma

TORINO - " La? Secondo me è una delle squadre più forti in Italia, hanno un buon allenatore e dei giocatori ... Intervistato da Sky Sport, il difensore della Juventuspresenta il big ...Il difensore della Juventus,, ha parlato in vista della sfida contro la. Ecco le dichiarazioni di uno dei punto fermi di PirloIl difensore brasiliano: "La sconfitta contro l'Inter in campionato è stata dura per noi, ma dopo quella gara abbiamo cambiato atteggiamen ..."Le squadre che credono nel proprio gioco sono quelle che imparano da una sconfitta. Abbiamo cambiato atteggiamento", le parole del difensore brasiliano ...