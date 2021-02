Covid | le ultime news Gimbe | discesa si è fermata | in 9 regioni salgono i contagi LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Il monitoraggio settimanale della fondazione mostra, secondo il presidente Nino Cartabellotta, i "primi segnali di un'inversione di tendenza" che evidenzia come si siano "esauriti gli effetti del decreto di Natale". Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha diffuso le nuove mappe ufficiali sul: Bolzano e il Friuli-Venezia Giulia sono in rosso scuro, uniche aree in Italia. Locatelli a Sky TG24: "Entro giugno, copertura vaccinale per 20 milioni di italiani". Attesa per il bollettino