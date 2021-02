Conte ha dato il suo sostegno a Draghi ma chiede un governo politico (Di giovedì 4 febbraio 2021) «Ieri ho incontrato il presidente incaricato Mario Draghi: è stato un colloquio lungo al termine del quale gli ho fatto gli auguri di buon lavoro. In queste ore qualcuno mi descrive come un ostacolo alla formazione di una nuova forma di esperienza di governo. Evidentemente non mi conosce o parla in malafede. I sabotatori cerchiamoli altrove», ha detto il presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte seduto in un tavolino di vetro in mezzo a piazza Colonna a Roma, durante una inusuale (e irrituale) conferenza stampa tenutasi davanti a Palazzo Chigi. «Ho sempre cercato di lavorare per il bene del Paese e perché si possa formare un nuovo governo per risolvere le urgenze sanitarie. Auspico un governo politico che sia solido e che abbia sufficiente coesione per poter operare scelte ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 4 febbraio 2021) «Ieri ho incontrato il presidente incaricato Mario: è stato un colloquio lungo al termine del quale gli ho fatto gli auguri di buon lavoro. In queste ore qualcuno mi descrive come un ostacolo alla formazione di una nuova forma di esperienza di. Evidentemente non mi conosce o parla in malafede. I sabotatori cerchiamoli altrove», ha detto il presidente del Consiglio dimissionario Giuseppeseduto in un tavolino di vetro in mezzo a piazza Colonna a Roma, durante una inusuale (e irrituale) conferenza stampa tenutasi davanti a Palazzo Chigi. «Ho sempre cercato di lavorare per il bene del Paese e perché si possa formare un nuovoper risolvere le urgenze sanitarie. Auspico unche sia solido e che abbia sufficiente coesione per poter operare scelte ...

