Cassa integrazione finanziata da Ue | fino a quando sarà necessario

A monte delle difficoltà dell'Inps nel soddisfare tutti gli aventi diritto con le giuste tempistiche, l'Unione Europea assicura all'Italia un'altra importante tranche di soldi necessari a finanziare gli ammortizzatori sociali e nello specifico la Cassa integrazione, per tutto il tempo in cui sarà necessario ricorrervi. Il piano SURE, nato durante la prima ondata della pandemia di coronavirus, è stato pensato proprio come primo ombrello per i lavoratori europei, e in particolare italiani, con l'obiettivo di finanziare il ricorso alla Cassa integrazione. "Questi prestiti – spiega la Commissione Ue – aiuteranno gli Stati membri ad affrontare gli aumenti improvvisi della spesa pubblica per preservare l'occupazione. In particolare, aiuteranno gli Stati membri a coprire i costi direttamente ...

