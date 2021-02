Bergamo, colpita dal Covid, apripista del progetto delle città che si riorganizzano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Riorganizzare le città e dotarle di un nuovo ruolo e significato, coniugando la cultura dell’innovazione con i bisogni reali e concreti dei cittadini, acuiti dopo l’esperienza della pandemia. Ecco cosa tratta il white paper “Adaptive cities. User Centered Approach, Contextual Design e Innovation Management per l’evoluzione della città” appena pubblicato dal gruppo bergamasco Pnsix – studio di service design e innovation management che promuove il concetto di adaptive city – in collaborazione con il parco scientifico Kilometro Rosso e con il patrocinio del Comune di Bergamo. Il lavoro di ricerca è opera di Rodolfo Pinto, Francesca Cosenza, Peppe Sirchia con il contributo di Giacomo Angeloni, Salvatore Majorana, Emma Taveri e Giada Abbiati. Il documento parte dall’assunto che non esistono città intelligenti, per quanto ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 4 febbraio 2021) Riorganizzare lee dotarle di un nuovo ruolo e significato, coniugando la cultura dell’innovazione con i bisogni reali e concreti dei cittadini, acuiti dopo l’esperienza della pandemia. Ecco cosa tratta il white paper “Adaptive cities. User Centered Approach, Contextual Design e Innovation Management per l’evoluzione della” appena pubblicato dal gruppo bergamasco Pnsix – studio di service design e innovation management che promuove il concetto di adaptive city – in collaborazione con il parco scientifico Kilometro Rosso e con il patrocinio del Comune di. Il lavoro di ricerca è opera di Rodolfo Pinto, Francesca Cosenza, Peppe Sirchia con il contributo di Giacomo Angeloni, Salvatore Majorana, Emma Taveri e Giada Abbiati. Il documento parte dall’assunto che non esistonointelligenti, per quanto ...

