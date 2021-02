Allarme Gimbe | si ferma la discesa dei contagi Inversione di trend in 9 Regioni

Leggi su agi

(Di giovedì 4 febbraio 2021) AGI - "Esauriti gli effetti del Decreto Natale" si arresta ladei nuovi casi settimanali di Covid-19, sostanzialmente stabili guardando al dato nazionale, mentre in diverses'intravedono i primi segnali di un'di tendenza". Lo afla Fondazionecon il suo presidente Nino Cartabellotta, commentando il risultato del monitoraggio fatto nella settimana 27 gennaio-2 febbraio rispetto alla precedente, che registra una stabilizzazione del numero dei nuovi casi (84.652 vs 85.358, calo dello 0,8%). Scendono i casi attualmente positivi (437.765 vs 482.417), i ricoveri con sintomi sono -1.038, pari al -4,9% (20.317 vs 21.355), le terapie intensive -158, pari a -6,7% (2.214 vs 2.372) e i decessi (2.922 vs 3.265, calo del 10,5%). Rispetto alla settimana precedente, in ...