A 17 anni uccide il padre a colpi di machete | omicida in fuga

La vittima si chiamava Eddy Cavazza, 46. Il figlio lo avrebbe colpito con un machete. E' possibile che il ragazzo sia fuggito prima di capire che il genitore era deceduto. Sul posto è al lavoro ...I fatti risalgono a duefa, nel mese di luglio del 2019, quando il giovane si è tolto la vita. Un procedimento, che come riporta il quotidiano La Repubblica, è scaturito dalle testimonianze di ...Un giovane di 17 anni è in fuga dopo aver ferito a morte, con un machete, il padre al termine di un violento litigio, avvenuto in un piccolo campo rom a Rovigo, nella frazione ...Choc a Rovigo, dove un giovane di 17 anni ha ucciso con un machete il padre al termine di un violento litigio, avvenuto in un piccolo campo rom, nella frazione di Sant'Appollinare. Il ...