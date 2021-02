Vince la paura di non perdere nella prima semifinale tra Calcio Napoli ed Atalanta. Finisce 0-0 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Debutto per la difesa a tre. Attacco troppo leggero ed isolato per impensierire una Atalanta che si è fatta preferire per gioco ed occasioni Si entra nel vivo della stagione per il Calcio Napoli con la semifinale di andata di Coppa Italia contro la temutissima Atalanta. Dopo giorni di parole e polemiche su tutto Leggi su 2anews (Di giovedì 4 febbraio 2021) Debutto per la difesa a tre. Attacco troppo leggero ed isolato per impensierire unache si è fatta preferire per gioco ed occasioni Si entra nel vivo della stagione per ilcon ladi andata di Coppa Italia contro la temutissima. Dopo giorni di parole e polemiche su tutto

ImpieriFilippo : RT @toMMilanello: ? Vince la paura al Diego Armando Maradona di Napoli. Zero a zero e zero emozioni nella semifinale d’andata. Si deciderà… - willycuba65 : RT @toMMilanello: ? Vince la paura al Diego Armando Maradona di Napoli. Zero a zero e zero emozioni nella semifinale d’andata. Si deciderà… - toMMilanello : ? Vince la paura al Diego Armando Maradona di Napoli. Zero a zero e zero emozioni nella semifinale d’andata. Si de… - Gnomo_Boleto : RT @Link4Universe: OH WOW!!!! ok questa vince come ripresa più bella che ho visto! :O che paura!! Tutti a preoccuparsi per SN10, ma povera… - Xyz29503849 : RT @ropelato_l: Chi non ha paura delle mie tenebre, troverà anche pendii di rose sotto i miei cipressi. F. Nietzsche Ho imparato che sol… -