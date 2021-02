Uomini e Donne, anticipazioni mercoledì 3 febbraio 2021: Davide annuncia la scelta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) anticipazioni Uomini e Donne. Scopriamo cosa succederà oggi, 3 febbraio , nella nuova puntata del dating show Al centro dello studio, come riporta il Vicolo delle News, il tronista di Uomini e Donne Davide. Fanno vedere la giornata intera con Chiara. Alle 11 Chiara lo va a prendere in macchina e cantano insieme. Lo porta al suo paese e glielo fa visitare un po’, fino a fermarsi in un punto panoramico. Dopo pranzo lei gli regala un album con tutte le loro foto, Tina e Gianni in studio intervengono dicendo che generalmente porta male regalare gli album. Si finisce con la visione della terza parte della giornata, lei gli fa trovare uno striscione che recita: Permettimi di amarti Poi gli fa una dedica d’amore molto forte e Davide si emoziona e ... Leggi su zon (Di mercoledì 3 febbraio 2021). Scopriamo cosa succederà oggi, 3, nella nuova puntata del dating show Al centro dello studio, come riporta il Vicolo delle News, il tronista di. Fanno vedere la giornata intera con Chiara. Alle 11 Chiara lo va a prendere in macchina e cantano insieme. Lo porta al suo paese e glielo fa visitare un po’, fino a fermarsi in un punto panoramico. Dopo pranzo lei gli regala un album con tutte le loro foto, Tina e Gianni in studio intervengono dicendo che generalmente porta male regalare gli album. Si finisce con la visione della terza parte della giornata, lei gli fa trovare uno striscione che recita: Permettimi di amarti Poi gli fa una dedica d’amore molto forte esi emoziona e ...

