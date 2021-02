Un no sofferto a Draghi. M5s sceglie di salvare se stesso (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il no a Mario Draghi è granitico come il proverbiale tonno nella scatoletta: si taglia con un grissino. “Sembra di ritornare al 2013, quando c’era da decidere se fare o no il governo con Bersani”, ironizza l’ex deputato Marco Baldassarre. All’epoca il rifiuto di contaminarsi non rivelò crepe, ma era un’altra fase politica e il Movimento 5 stelle era quello delle origini, non aveva ancora provato l’ebrezza del governo. Oggi la faccenda è assai più complicata. Fra tutti i partiti sono i 5 stelle quelli rimasti più disorientati dall’incarico conferito a Draghi. Fino a ieri sera ancora si inseguivano le ipotesi di una proroga del mandato a Roberto Fico, di un altro premier con la stessa maggioranza politica, dello stesso Giuseppe Conte a gestire la trattativa da premier incaricato. La mossa del Quirinale ha fatto piombare nel panico il ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il no a Marioè granitico come il proverbiale tonno nella scatoletta: si taglia con un grissino. “Sembra di ritornare al 2013, quando c’era da decidere se fare o no il governo con Bersani”, ironizza l’ex deputato Marco Baldassarre. All’epoca il rifiuto di contaminarsi non rivelò crepe, ma era un’altra fase politica e il Movimento 5 stelle era quello delle origini, non aveva ancora provato l’ebrezza del governo. Oggi la faccenda è assai più complicata. Fra tutti i partiti sono i 5 stelle quelli rimasti più disorientati dall’incarico conferito a. Fino a ieri sera ancora si inseguivano le ipotesi di una proroga del mandato a Roberto Fico, di un altro premier con la stessa maggioranza politica, delloGiuseppe Conte a gestire la trattativa da premier incaricato. La mossa del Quirinale ha fatto piombare nel panico il ...

Ultime Notizie dalla rete : sofferto Draghi Coronavirus, la cura Mario Draghi unica garanzia per la ripartenza

In primo luogo ricadrebbe sulle banche l'onere di accertarsi che chi si presenta in banca per richiedere un nuovo prestito garantito abbia davvero sofferto la crisi e che l'importo richiesto sia ...

E Mario fu: Mattarella chiama Draghi al Quirinale

Per il Conte - Ter è un flop e Mattarella chiama Draghi al Quirinale. L'ex Presidente della BCE salirà al Colle oggi alle 12 per l'affidamento dell'...Sono passati solo pochi minuti prima del sofferto ...

"Serve governo politico". Per ora la posizione voluta da Grillo e i vertici tiene ma fioccano i distinguo. Movimento diviso ...

Effetto Draghi su Borsa e Spread. Milano in rally

Lo spread apre in forte ribasso, sale il prezzo del petrolio. Le Borse europee aprono in territorio positivo, sulla scia di Wall Street (+1,6% il Dow Jones ieri). Mario Draghi fa ...

