Torino | viene promessa in sposa | ma è ancora una bambina

Leggi su chenews

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) La “” era statadalla madre ad un uomo molto più grande di lei. Il genitore è stato arrestato dalle autorità. Rashida non era d’accordo a divenire una delle tante “spose bambine” promesse. Si, perché la madre, circa tre anni fa, voleva obbligarla are un uomo molto più grande di lei, come da tradizione per le sue origini egiziane e per farle accettare ciò l’aveva rinchiusa in casa, maltrattandola. Rashida ha però solo 15 anni, ènel pieno della giovinezza, poco più che una, ma si dimostra forte e denuncia quella madre troppo radicata ad una tradizione spesso combattuta, anche dalla stessa Amnesty International. Ad oggi è avvenuta la condanna per i fatti che Rashida viveva e per ciò che subiva quando...