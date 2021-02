Tamponi e tracciamento | le norme anti Covid per le Olimpiadi di Tokyo

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA – Controlli già a partire dai 14 giorni precedenti l’ingresso in Giappone, tamponi prima della partenza e all’arrivo nel Paese, applicazioni su smartphone per segnalare continuamente lo stato di salute e supportare l’attivita’ di tracciamento durante i Giochi. Oltre, ovviamente, alle procedure per identificare, isolare e trattare eventuali casi positivi al Covid. Sono solo alcune delle informazioni contenute all’interno dei Playbook messi a punto dal Comitato Olimpico Internazionale, dal Comitato Paralimpico Internazionale e dal Comitato organizzatore di Tokyo 2020, che oggi hanno pubblicato il primo ‘volume’: si tratta di una serie di guide per aumentare la responsabilità dei principali stakeholder con l’obiettivo di implementare la sicurezza, anche sotto l’aspetto della tutela della salute, dei Giochi Olimpici e Paralimpici della prossima estate.

... per sottoporsi, nelle giornate di sabato e domenica, alla prova deipresso la stazione di ... la fascia di popolazione contagiata dal Covid, la disponibilità di dati certi e il...Ildei contatti è saltato completamente; l'uso inappropriato dei, la mancanza di alberghi - Covid non facilitano la diminuzione dei contagi. Il Presidente Zaia non ha mai ...