Suprematista di Savona, quel filo nero con la Capitale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Mentre Andrea Cavelleri resta in carcere, anche la Procura di Roma indaga sul mondo degli estremisti neri che frequentava il 22enne Leggi su repubblica (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Mentre Andrea Cavelleri resta in carcere, anche la Procura di Roma indaga sul mondo degli estremisti neri che frequentava il 22enne

cronaca_news : Suprematista di Savona, quel filo nero con la Capitale - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: Blitz in varie città italiane per #terrorismo 'suprematista'. A Savona è stato arrestato un 22enne della destra radicale… - beretta_gio : RT @beretta_g: Quando scrivo che le attuali norme sulle #armi (che permettono di detenere 3 pistole, 12 fucili semiautomatici e numero illi… - furcinissima : RT @ProfCampagna: Blitz in varie città italiane per #terrorismo 'suprematista'. A Savona è stato arrestato un 22enne della destra radicale… - VannaRicci : RT @ProfCampagna: Blitz in varie città italiane per #terrorismo 'suprematista'. A Savona è stato arrestato un 22enne della destra radicale… -