SpaceX | fallisce il secondo test | esplosione all' atterraggio | video

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il vettore SN9, che il fondatore di Tesla Elon Musk spera un giorno di mandare su Marte, ha fallito martedì ilvolo di prova. È successo a a Boca Chica, in Texas: nelle immagini si vede il razzo volare e, appena tocca il suolo, genera una forte. Guarda tutti iNone Razzo Space X Falcon Heavy starman elon MuskNone Razzoal Kennedy Space center Cape CanaveralNone

infoitscienza : SpaceX Starship SN9 fallisce di nuovo, l’astronave di Musk esplode in volo - cuenews_it : Dopo aver raggiunto i 10 km di quota, la #StarshipSN9 ?? è esplosa durante la fase di atterraggio ?? Vediamo le caus… -

Ultime Notizie dalla rete : SpaceX fallisce

La prima missione del razzo aviolanciato LauncherOne, infatti,pochi secondi dopo il ... denominata Kuiper , che entrerà probabilmente in concorrenza con StarLink di. Cattive notizie, ...Manterrà le azioni di Tesla e: se falliscono, anche lui personalmente, spiega. Da Tesla a Marte: ecco quando Il primo uomo su Marte quando lo vedremo? Nel 2024 non è facile. Nel 2026 ...Esplode anche il secondo prototipo di razzo lanciato da Elon Musk: il video condiviso sui social mostra la manovra fallimentare nella fase di atterraggio. Continua su RDS ...SpaceX, esplosione del prototipo Starship SN9 in fase di atterraggio: fallito il test alla base di Boca Chica. Il video.