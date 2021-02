Salvini chiederà flat tax e quota cento e poi deciderà (Di mercoledì 3 febbraio 2021) «Il problema non è il nome della persona. E io l’ho anche detto a questa persona. Il punto è cosa vuole fare e con chi». Il leader della Lega Matteo Salvini in un’intervista al Corriere spiega che aspetterà di capire cosa Mario Draghi vorrà fare prima di decidere se dare o meno la fiducia al nuovo governo tecnico. Se l’ex capo della Bce accetterà l’incarico, l’ostacolo successivo per la nascita di un governo tecnico saranno i numeri in Parlamento. Il capo politico del Movimento Cinque Stelle, Vito Crimi, ha già fatto sapere che il M5S non voterà la fiducia a un governo non politico. E ieri, dopo aver ascoltato il presidente della Camera Roberto Fico dal Quirinale, Matteo Salvini ha postato l’articolo 1 della Costituzione sui social: «L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo…». Un promemoria sulla ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) «Il problema non è il nome della persona. E io l’ho anche detto a questa persona. Il punto è cosa vuole fare e con chi». Il leader della Lega Matteoin un’intervista al Corriere spiega che aspetterà di capire cosa Mario Draghi vorrà fare prima di decidere se dare o meno la fiducia al nuovo governo tecnico. Se l’ex capo della Bce accetterà l’incarico, l’ostacolo successivo per la nascita di un governo tecnico saranno i numeri in Parlamento. Il capo politico del Movimento Cinque Stelle, Vito Crimi, ha già fatto sapere che il M5S non voterà la fiducia a un governo non politico. E ieri, dopo aver ascoltato il presidente della Camera Roberto Fico dal Quirinale, Matteoha postato l’articolo 1 della Costituzione sui social: «L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo…». Un promemoria sulla ...

angiuoniluigi : RT @Linkiesta: #Salvini chiederà flat tax e quota cento e poi deciderà Il leader della Lega dice al Corriere che il centrodestra è compatt… - Irobot1976 : @claudio301065 @GiorgiaMeloni @Mov5Stelle Be ieri Meloni e salvini hanno detto un mezzo si, il discorso è altro. Dr… - Linkiesta : #Salvini chiederà flat tax e quota cento e poi deciderà Il leader della Lega dice al Corriere che il centrodestra… - LoSparaCazzate : Non dico che Draghi farebbe o farà male. Uomo competente e ben voluto in Europa. Ma a chi si chiederà di votarlo? S… - Berengario85 : #crisidigoverno #Renzi #Renzivergogna E la sinistra (?) si chiederà come mai la meloni alle prossime elezioni pren… -