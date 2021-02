“Quindi non lo esclude”. Gruber-Salvini, un faccia a faccia serratissimo: che ruolo può offrirgli Draghi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Matteo Salvini è stato ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo e si è districato bene tra le tante domande potenzialmente scomode che la conduttrice di La7 gli ha posto. Ovviamente l'argomento principale di discussione è stato Mario Draghi, che ha ricevuto l'incarico da Sergio Mattarella di provare a formare un governo di “alto profilo” dopo che il Conte ter è completamente naufragato. “Almeno adesso c'è un po' di chiarezza, si apre una nuova pagina”, ha commentato Salvini che poi ha aggiunto: “La via maestra è il voto, ma quando incontreremo Draghi andremo a fare le nostre richieste. Occorre spiegare agli italiani quando vanno a votare, cosa vuole fare Draghi e per quanto tempo”. “Però non diciamo sì o no a Draghi, sarebbe poco serio prima di incontrarlo”, ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Matteoè stato ospite di Lillia Otto e Mezzo e si è districato bene tra le tante domande potenzialmente scomode che la conduttrice di La7 gli ha posto. Ovviamente l'argomento principale di discussione è stato Mario, che ha ricevuto l'incarico da Sergio Mattarella di provare a formare un governo di “alto profilo” dopo che il Conte ter è completamente naufragato. “Almeno adesso c'è un po' di chiarezza, si apre una nuova pagina”, ha commentatoche poi ha aggiunto: “La via maestra è il voto, ma quando incontreremoandremo a fare le nostre richieste. Occorre spiegare agli italiani quando vanno a votare, cosa vuole faree per quanto tempo”. “Però non diciamo sì o no a, sarebbe poco serio prima di incontrarlo”, ha ...

