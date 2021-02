M5s prova a 'condizionare' Draghi: 'No a governi tecnici, la strada è politica' (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Luigi Di Maio auspica un 'governo politico' e, all'assemblea M5s , spiega: 'Le regole della democrazia sono molto chiare. La via democratica alla ricostruzione dell'Italia, in virtù anche del lavoro ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Luigi Di Maio auspica un 'governo politico' e, all'assemblea M5s , spiega: 'Le regole della democrazia sono molto chiare. La via democratica alla ricostruzione dell'Italia, in virtù anche del lavoro ...

HuffPostItalia : Di Battista prova a serrare le fila: 'Non cedete su Draghi, è una manovra contro M5S' - ilfoglio_it : Ora Renzi prova a 'convertire' i grillini dubbiosi al draghismo. I fedeli di Conte e Dibba provano invece a bruciar… - LauraGio_75 : RT @HuffPostItalia: Di Battista prova a serrare le fila: 'Non cedete su Draghi, è una manovra contro M5S' - Angie35613025 : RT @HuffPostItalia: Di Battista prova a serrare le fila: 'Non cedete su Draghi, è una manovra contro M5S' - gioggez : Non giudico chi ha votato M5S, semplicemente penso sia ritardato. E la prova del 9 sarà quando, timorose di sparire… -