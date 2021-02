Le scorciatoie per modificare i pdf online (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Adobe WebAdobe ha finalmente deciso di sfruttare il web per consentire ai suoi utenti l’utilizzo di alcune funzioni avanzate del suo software Acrobat per gestire i pdf. Il nuovo Acrobat Web permette di aggiungere una password a protezione del pdf, di dividere un singolo pdf in più file e, viceversa, di unire più pdf in un unico documento. Queste funzionalità, prima d’ora, erano disponibili esclusivamente tramite l’app desktop di Acrobat. Ora, tramite Acrobat Web, gli utenti potranno gratuitamente firmare i propri pdf o utilizzare le funzioni di conversione tramite delle semplici scorciatoie url. Per accedere alle altre funzioni più avanzate di Acrobat, anche la versione web richiede la sottoscrizione di un abbonamento. La creazione di Acrobat Web è il frutto di una collaborazione tra Adobe e Google che ha portato, dapprima, alla creazione di ... Leggi su wired (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Adobe WebAdobe ha finalmente deciso di sfruttare il web per consentire ai suoi utenti l’utilizzo di alcune funzioni avanzate del suo software Acrobat per gestire i pdf. Il nuovo Acrobat Web permette di aggiungere una password a protezione del pdf, di dividere un singolo pdf in più file e, viceversa, di unire più pdf in un unico documento. Queste funzionalità, prima d’ora, erano disponibili esclusivamente tramite l’app desktop di Acrobat. Ora, tramite Acrobat Web, gli utenti potranno gratuitamente firmare i propri pdf o utilizzare le funzioni di conversione tramite delle sempliciurl. Per accedere alle altre funzioni più avanzate di Acrobat, anche la versione web richiede la sottoscrizione di un abbonamento. La creazione di Acrobat Web è il frutto di una collaborazione tra Adobe e Google che ha portato, dapprima, alla creazione di ...

