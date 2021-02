Laura Pausini in nomination ai Golden Globe 2021 con «Io sì/Seen» (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Laura Pausini è ufficialmente candidata ai Golden Globe 2021 con Io sì/Seen, original song del film Netflix The Life Ahead/La vita davanti a sé, e l'evento sembra la prova di come alcune canzoni riescano a intercettare un bisogno condiviso da tante, tantissime persone. Così come la prova che, quando capita, è inevitabile che inizino a viaggiare, superando ogni confine e barriera. Senza controllo. Una prima volta importante Quella per Io sì/Seen è la prima nomination che la pop star italiana, che in questi anni di carriera ha collezionato, tra gli altri, un Grammy Award (prima donna del nostro Paese a riceverlo) e 4 Latin Grammy Awards, raccoglie in questa precisa competizione. Poi, certo, per chi è abituato a vivere il proprio mestiere con passione ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 3 febbraio 2021)è ufficialmente candidata aicon Io sì/, original song del film Netflix The Life Ahead/La vita davanti a sé, e l'evento sembra la prova di come alcune canzoni riescano a intercettare un bisogno condiviso da tante, tantissime persone. Così come la prova che, quando capita, è inevitabile che inizino a viaggiare, superando ogni confine e barriera. Senza controllo. Una prima volta importante Quella per Io sì/è la primache la pop star italiana, che in questi anni di carriera ha collezionato, tra gli altri, un Grammy Award (prima donna del nostro Paese a riceverlo) e 4 Latin Grammy Awards, raccoglie in questa precisa competizione. Poi, certo, per chi è abituato a vivere il proprio mestiere con passione ...

