Keira Knightley: la pagella dei suoi look

Keira Knightley è una donna di grande stile, la cui classe è stata notata anche dalle maison di alta moda, come Chanel, che l'ha voluta come testimonial per la sua fragranza Coco Mademoiselle. Keira sui red carpet ha uno stile molto ricercato, ma sempre elegante e con coerenza tra abito e accessori. Vediamo insieme alcuni dei suoi look.

Keira Knightley, la pagella dei suoi look: in jeans e t-shirt

Keira ha baricentro basso, il che significa che non ha le gambe lunghe rispetto al busto. Come ovviare e allungarle con l'abbigliamento? Con capi a vita alta, che alzeranno il baricentro. Vedete l'applicazione pratica in questa foto: la t-shirt è stata messa dentro ai jeans, che sono appunto a vita alta.

