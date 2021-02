Il governo Draghi e il precedente di Monti: ecco perché la gestione di Mattarella è stata molto diversa da quella di Napolitano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Un governo tecnico, anzi un governo del presidente, invece di tornare a elezioni. La crisi politica provocata da Matteo Renzi si chiude così: con Sergio Mattarella che affida il mandato a Mario Draghi per un “governo di alto profilo, che non debba identificarsi con alcuna formula politica”. Sarà il curriculum finanziario e il passato in Europa del presidente incaricato, ma in tanti in queste ore sono tornati indietro nel tempo, all’ultimo precedente: il governo di Mario Monti voluto da Giorgio Napolitano. Le differenze rispetto al 2011, però, sono molteplici. A cominciare dalla situazione del Paese: all’epoca l’emergenza era rappresentata dalla “necessità di ridurre il debito pubblico“, come disse l’allora presidente della Repubblica. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Untecnico, anzi undel presidente, invece di tornare a elezioni. La crisi politica provocata da Matteo Renzi si chiude così: con Sergioche affida il mandato a Marioper un “di alto profilo, che non debba identificarsi con alcuna formula politica”. Sarà il curriculum finanziario e il passato in Europa del presidente incaricato, ma in tanti in queste ore sono tornati indietro nel tempo, all’ultimo: ildi Mariovoluto da Giorgio. Le differenze rispetto al 2011, però, sono molteplici. A cominciare dalla situazione del Paese: all’epoca l’emergenza era rappresentata dalla “necessità di ridurre il debito pubblico“, come disse l’allora presidente della Repubblica. ...

