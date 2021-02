Grave lutto per Dayane Mello, morto il fratello Lucas: sconvolgente la prematura scomparsa (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Un Grave lutto ha colpito Dayane Mello: il fratello Lucas, di soli 27 anni, è morto questa mattina, mercoledì 3 febbraio 2021. La concorrente, reclusa nella casa del Grande fratello Vip ormai da settembre, sta per ricevere la terribile notizia. A darne l’annuncio l’altro fratello, Juliano, conosciuto al grande pubblico per essere stato protagonista di alcuni interventi in favore della sorella nel corso del reality. Leggi anche >> Alda D’Eusanio, il verdetto sulla squalifica al GF Vip è nelle mani del pubblico: ma è bufera sul risultato Dayane Mello, morto il fratello Lucas: l’annuncio di Juliano “Oggi – ha fatto sapere Juliano tramite le ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Unha colpito: il, di soli 27 anni, èquesta mattina, mercoledì 3 febbraio 2021. La concorrente, reclusa nella casa del GrandeVip ormai da settembre, sta per ricevere la terribile notizia. A darne l’annuncio l’altro, Juliano, conosciuto al grande pubblico per essere stato protagonista di alcuni interventi in favore della sorella nel corso del reality. Leggi anche >> Alda D’Eusanio, il verdetto sulla squalifica al GF Vip è nelle mani del pubblico: ma è bufera sul risultatoil: l’annuncio di Juliano “Oggi – ha fatto sapere Juliano tramite le ...

onvlysofi : RT @SerendipityNY_: Spero che non spettacolarizzino in nessun modo questo grave lutto di Dayane e ci sia tutto il tatto necessario e la dis… - marijavujovic : Con tutto rispetto pero non c’e selta. Un lutto cosi non si deve minimamente sfruttare da GF. Dayane deve stare con… - vivereconlansia : RT @zorpoppini: Un conto è il gioco, un conto è la vita reale. Noi Oppiners ci stringiamo alla famiglia di Dayane per il grave lutto. Spe… - PkSpecial : RT @orobianco_03: Secondo me è giusto che gli altri concorrenti sappiano del grave lutto di Dayane, anche per una questione di rispetto nei… - Federic88640622 : RT @zorpoppini: Un conto è il gioco, un conto è la vita reale. Noi Oppiners ci stringiamo alla famiglia di Dayane per il grave lutto. Spe… -