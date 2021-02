Grande Fratello Vip 5 i concorrenti (aggiornato il 1 febbraio) (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Grande Fratello Vip 5 chi sono i concorrenti nella casa? Grande Fratello Vip 5 andrà avanti fino a settembre e di concorrenti nella casa ne sono passati parecchi. Tra chi entra, chi esce, chi è stato squalificato, chi è stato eliminato al televoto è difficile seguire tutti i nomi passati per la casa. Ecco un elenco aggiornato dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5. I Finalisti scelti dal pubblico Dayane Mello, modella brasiliana, 31 anni, ha partecipato ai video musicali di will.i.am ed Emis Killa, è stata a Ballando con le stelle 10, al reality Monte Bianco – Sfida Verticale di Rai 2 e alla dodicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Vince il televoto per la finale lunedì 25 gennaio. Il 3 ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 3 febbraio 2021)Vip 5 chi sono inella casa?Vip 5 andrà avanti fino a settembre e dinella casa ne sono passati parecchi. Tra chi entra, chi esce, chi è stato squalificato, chi è stato eliminato al televoto è difficile seguire tutti i nomi passati per la casa. Ecco un elencodeidelVip 5. I Finalisti scelti dal pubblico Dayane Mello, modella brasiliana, 31 anni, ha partecipato ai video musicali di will.i.am ed Emis Killa, è stata a Ballando con le stelle 10, al reality Monte Bianco – Sfida Verticale di Rai 2 e alla dodicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Vince il televoto per la finale lunedì 25 gennaio. Il 3 ...

