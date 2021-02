Golden Globe 2021 | tutte le nomination | c’è anche Laura Pausini

Leggi su biccy

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sono appena state annunciate ledei prossimi, che andranno in onda il 28 febbraio. Tra i candidati ci sono grandissimi nomi come Viola Davis, Anthony Hopkin, Gary Oldman, Nicole Kidman e Hugh Grant (per la serie The Undoing, che vi consiglio). Ci sonoi protagonisti di The Crown, Anya Taylor de La Regina degli Scacchi e quelle di Ratched (dio benedica Sarah Paulson). Niente da fare invece per Sophia Loren, mentregareggia con il brano ‘Io sì/Seen’, colonna sonora del film ‘La vita davanti a sé’ di Edoardo Ponti. Laurona nazionale se la dovrà vedere con Speak Now del film One Night In Miami, Fight For You di Judas and The Black Messiah, Hear My Voice di The Trial of The Chicago 7 e Tigress & Tweed di The United States vs Billie ...