GF Vip | Giulia Salemi e Tommaso Zorzi litigano | “Falsa | mi hai usato Non ti parlerò più” VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)sbotta controSubito dopo la puntata del Grande Fratello Vip 5 del lunedì,si è scagliato ancora una volta contro. Il rampollo meneghino ha perso le staffe dopo aver ricevuto la nomination dall’influencer italo-persiana. “Mia madre non avrebbe mai detto quello che ha detto la tua. Fossi stata in te non avrei detto ‘mia madre mi ha detto che’, sembra che mi nomini perché te l’ha detto lei”, ha detto il 25enne. Quest’ultimo non più intenzione di parlare con la gieffina. Poi le ha fatto presente di essere sei dentro la casa di Cinecittà millantando un’amicizia che non c’era. “Davvero, non voglio più parlare con te. Io non ho voglia da ora in poi di avere un rapporto con te. Fuori non siamo così ...