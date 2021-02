GF Vip 5, tragedia per Dayane Mello: morto il fratello minore (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il profilo Instagram ufficiale di Dayane Mello, gestito dalla sua agenzia, ha fatto sapere di essere stato informato della morte di Lucas Mello, fratello minore (aveva appena 27 anni) della modella. L’informazione proviene da Juliano, il fratello cui la brasiliana è più vicina, quello con cui è cresciuta e che è intervenuto qualche puntata fa al Grande fratello Vip 5 per consolarla e sostenerla in quanto molto provata da un messaggio inviato dalla loro madre. GF Vip 5, morto il fratello 27enne di Dayane Mello Sul profilo instagram di Dayane Mello è comparso un messaggio che nessuno si aspettava di leggere. “Siamo estremamente dispiaciuti di essere stati informati da ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il profilo Instagram ufficiale di, gestito dalla sua agenzia, ha fatto sapere di essere stato informato della morte di Lucas(aveva appena 27 anni) della modella. L’informazione proviene da Juliano, ilcui la brasiliana è più vicina, quello con cui è cresciuta e che è intervenuto qualche puntata fa al GrandeVip 5 per consolarla e sostenerla in quanto molto provata da un messaggio inviato dalla loro madre. GF Vip 5,il27enne diSul profilo instagram diè comparso un messaggio che nessuno si aspettava di leggere. “Siamo estremamente dispiaciuti di essere stati informati da ...

La notizia è stata poi confermata dallo staff della concorrente del 'Grande Fratello Vip' . In un ... Quando, a brevissimo, la produzione del reality di Canale5 la informerà della tragedia, per lei sarà ...

La tragedia si è consumata nei pressi del Centro Fernandes nella giornata di ieri. La donna era al ... GF Vip, pubblico inferocito per quello che hanno fatto a Maria Teresa Ruta

La modella sarà informata quanto prima dalla produzione del GF Vip Lucas Mello è venuto a mancare nelle ultime ore, come ha rivelato Juliano Mello Dayane dopo l’abbandono della madre si era occupata p ...

Dayane Mello ha ricevuto pochi minuti fa una bruttissima notizia: è morta una persona speciale per lei, è lutto. Lascerà il Gf Vip?

