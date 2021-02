Draghi oggi da Mattarella: crisi di governo in diretta. A che ora l'incontro al Colle (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 febbraio 2021 - E' il giorno di Mario Draghi . L'ex presidente della Bce è stato convocato per le ore 12 d i oggi al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella che gli ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 febbraio 2021 - E' il giorno di Mario. L'ex presidente della Bce è stato convocato per le ore 12 d ial Quirinale dal presidente della Repubblica Sergioche gli ...

