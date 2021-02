Draghi incassa la fiducia di Piazza Affari (+2%), la migliore d'Europa. Spread giù (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sugli scudi azioni delle banche e delle società statali. Più caute le altre Borse europee, in scia all'andamento contrastato di Wall Street Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sugli scudi azioni delle banche e delle società statali. Più caute le altre Borse europee, in scia all'andamento contrastato di Wall Street

