Dieci cose che forse non sapete di Mario Draghi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) 1. Ha studiato dai gesuiti, al Liceo Massimiliano Massimo di Roma, insieme a Gianni De Gennaro, Luca Cordero di Montezemolo (prima che i genitori lo mandassero alla Scuola Navale Morosini di Venezia), Staffan de Mistura, Luigi Abete e Giancarlo Magalli. Quest’ultimo, racconta chi c’era, era tra i più brillanti della scuola. 2. Ricorda un ex compagno di classe, l’orafo Giuseppe Petochi: “Mario era molto bravo in latino e matematica, uno di quelli che quando sei in difficoltà ti aiutano”. 3. Studia e lavora a Boston, Washington, Firenze, Trento, Padova, Venezia, Londra, ma è a Roma che cerca sempre di tornare, nella casa del quartiere Parioli che condivide con la moglie Serenella (di antica famiglia padovana) e, fino a qualche anno fa, con i figli Giacomo e Federica. Il primo è laureato alla Bocconi e oggi lavora alla banca d’affari Morgan Stanley, la seconda è laureata ... Leggi su formiche (Di mercoledì 3 febbraio 2021) 1. Ha studiato dai gesuiti, al Liceo Massimiliano Massimo di Roma, insieme a Gianni De Gennaro, Luca Cordero di Montezemolo (prima che i genitori lo mandassero alla Scuola Navale Morosini di Venezia), Staffan de Mistura, Luigi Abete e Giancarlo Magalli. Quest’ultimo, racconta chi c’era, era tra i più brillanti della scuola. 2. Ricorda un ex compagno di classe, l’orafo Giuseppe Petochi: “era molto bravo in latino e matematica, uno di quelli che quando sei in difficoltà ti aiutano”. 3. Studia e lavora a Boston, Washington, Firenze, Trento, Padova, Venezia, Londra, ma è a Roma che cerca sempre di tornare, nella casa del quartiere Parioli che condivide con la moglie Serenella (di antica famiglia padovana) e, fino a qualche anno fa, con i figli Giacomo e Federica. Il primo è laureato alla Bocconi e oggi lavora alla banca d’affari Morgan Stanley, la seconda è laureata ...

