Crisi di governo, Mattarella sceglie Draghi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Crisi di governo, il presidente Mattarella convoca Mario Draghi per l'incarico di formazione un nuovo esecutivo. ROMA – Crisi di governo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella convoca Mario Draghi al Quirinale per conferirgli l'incarico della formazione di un nuovo esecutivo di alto profilo. L'incontro, secondo quanto comunicato dall'ufficio del Capo dello Stato, è in programma al Colle alle 12. L'ex presidente della Banca Centrale Europea molto probabilmente riceverà il mandato di dare vita ad una maggioranza istituzionale per arrivare alla fine della legislatura. L'investitura di Mattarella Fallito il mandato esplorativo di Roberto Fico, Mattarella ha deciso di non procedere con un secondo ...

