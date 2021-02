Chi é Mario Draghi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Mario Draghi sale al Quirinale convocato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nessun Conte ter. Il premier dimissionario non ha la maggioranza per formare il suo terzo esecutivo, come ha verificato il presidente della Camera, Roberto Fico, incaricato nei giorni scorsi delle consultazioni coi partiti per sondare la possibilità di una riaggregazione della vecchia maggioranza del Conte II, composta da M5s-Pd-Leu e Italia viva. Il presidente Mattarella ha così sollecitato le forze politiche presenti in Parlamento «perché conferiscano la fiducia a un governo di alto profilo che non debba identificarsi in alcuna formula politica». Un esecutivo a guidare il quale il Capo dello Stato ha chiamato l'ex-presidente della Bce, Mario Draghi, forte del prestigio di aver salvato l'Europa nel momento di massima ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 3 febbraio 2021)sale al Quirinale convocato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nessun Conte ter. Il premier dimissionario non ha la maggioranza per formare il suo terzo esecutivo, come ha verificato il presidente della Camera, Roberto Fico, incaricato nei giorni scorsi delle consultazioni coi partiti per sondare la possibilità di una riaggregazione della vecchia maggioranza del Conte II, composta da M5s-Pd-Leu e Italia viva. Il presidente Mattarella ha così sollecitato le forze politiche presenti in Parlamento «perché conferiscano la fiducia a un governo di alto profilo che non debba identificarsi in alcuna formula politica». Un esecutivo a guidare il quale il Capo dello Stato ha chiamato l'ex-presidente della Bce,, forte del prestigio di aver salvato l'Europa nel momento di massima ...

