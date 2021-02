Calcio: Tiago Pinto, ‘in ultimi giorni diversi incontri tra me Fonseca e Dzeko, usciti più forti’ (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) – “Sulla questione Dzeko è importante capire che un club è come una famiglia, quando risolve i problemi ne esce più forte. Edin è un giocatore importante nella storia della Roma, Fonseca è il leader del nostro progetto tecnico. Ha svolto un gran lavoro e gli abbiamo affidato il nostro futuro immediato e a medio termine. Negli ultimi giorni abbiamo avuto delle riunioni tra me, Fonseca e Dzeko, ci sono stati momenti importanti, ne siamo usciti più forti e fiduciosi di raggiungere i nostri obiettivi”. Lo ha detto il general manager della Roma, Tiago Pinto, in conferenza stampa sulla vicenda Dzeko e Fonseca. “Il bene collettivo della Roma è più importante degli interessi ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) – “Sulla questioneè importante capire che un club è come una famiglia, quando risolve i problemi ne esce più forte. Edin è un giocatore importante nella storia della Roma,è il leader del nostro progetto tecnico. Ha svolto un gran lavoro e gli abbiamo affidato il nostro futuro immediato e a medio termine. Negliabbiamo avuto delle riunioni tra me,, ci sono stati momenti importanti, ne siamopiù forti e fiduciosi di raggiungere i nostri obiettivi”. Lo ha detto il general manager della Roma,, in conferenza stampa sulla vicenda. “Il bene collettivo della Roma è più importante degli interessi ...

