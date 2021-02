Buducnost-Virtus Bologna oggi: orario, tv, programma, streaming EuroCup basket (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La Virtus Bologna, oggi alle 19.00, sarà impegnata sul campo del Buducnost di Podgorica per il quarto match del secondo turno di EuroCup 2020-2021. Le V-Nere sono ancora imbattute nella seconda competizione continentale e in caso di successo sarebbe sostanzialmente certe di accedere alla prossima fase. I montenegrini, che settimana scorsa hanno perso di ventidue, proveranno ad apporsi, ma chiaramente per avere la meglio dovranno sperare in una prestazione particolarmente opaca dei bolognesi. E’ ormai abbastanza chiaro, infatti, che la Virtus ha un roster decisamente superiore a quello del resto della concorrenza presente in EuroCup e con l’arrivo di Marco Belinelli il gap si è ampliato ulteriormente. Sarà possibile seguire il match in diretta streaming ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Laalle 19.00, sarà impegnata sul campo deldi Podgorica per il quarto match del secondo turno di2020-2021. Le V-Nere sono ancora imbattute nella seconda competizione continentale e in caso di successo sarebbe sostanzialmente certe di accedere alla prossima fase. I montenegrini, che settimana scorsa hanno perso di ventidue, proveranno ad apporsi, ma chiaramente per avere la meglio dovranno sperare in una prestazione particolarmente opaca dei bolognesi. E’ ormai abbastanza chiaro, infatti, che laha un roster decisamente superiore a quello del resto della concorrenza presente ine con l’arrivo di Marco Belinelli il gap si è ampliato ulteriormente. Sarà possibile seguire il match in diretta...

