ATP Cup e tornei Melbourne: perché non si gioca il 4 febbraio? Cosa è successo e i dubbi sugli Australian Open (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Una notizia ha scosso tutti gli appassionati di tennis e di sport: non si disputerà alcuna partita domani dell'ATP Cup e dei tornei a Melbourne (Australia). Motivo? Un dipendente dello Hyatt Hotel, il più rinomato dei tre alberghi dove i tennisti e il loro staff hanno svolto la quarantena di due settimane, è risultato positivo al Covid-19. I giocaTORI SONO CONSIDERATI CASUAL CONTACTS Tutto è stato confermato dalle autorità compenti e potrebbe complicare sia lo svolgimento dei tornei che dello Slam Australiano. Vanno fatte delle opportune precisazioni. I giocatori sono considerati dei "casual contacts" (contatti casuali), il che significa che l'isolamento sarà tale fino alla negatività del tampone. Pertanto, in maniera differente di quanto era accaduto sui voli charter organizzati da ...

