Atp Cup 2021: programma e orari di giovedì 4 febbraio con Nadal e Djokovic (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di giovedì 4 febbraio, per quanto concerne l’Atp Cup 2021. Serbia-Germania, Spagna-Grecia, Austria-Francia e Argentina-Giappone caratterizzeranno il day 3 dell’evento con sede a Melbourne, sin dal principio divertente e ricco di emozioni da vivere. In campo Rafael Nadal, qualora i problemi alla schiena non fossero troppo intensi, opposto a Stefanos Tsitsipas: una sfida di altro livello. Anche Novak Djokobic sarà protagonista e affronterà Alexander Zverev. Di seguito la programmazione completa del torneo per nazioni. SERBIA-GERMANIA dalle ore 00.00 – Lajovic vs Struff a seguire – Djokovic vs Zverev a seguire – TBD vs TBD (doppio) SPAGNA-GRECIA dalle ore 00.00 – Bautista Agut vs Pervolarakis a seguire – ... Leggi su sportface (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il, glie l’ordine di gioco di, per quanto concerne l’Atp Cup. Serbia-Germania, Spagna-Grecia, Austria-Francia e Argentina-Giappone caratterizzeranno il day 3 dell’evento con sede a Melbourne, sin dal principio divertente e ricco di emozioni da vivere. In campo Rafael, qualora i problemi alla schiena non fossero troppo intensi, opposto a Stefanos Tsitsipas: una sfida di altro livello. Anche Novak Djokobic sarà protagonista e affronterà Alexander Zverev. Di seguito lazione completa del torneo per nazioni. SERBIA-GERMANIA dalle ore 00.00 – Lajovic vs Struff a seguire –vs Zverev a seguire – TBD vs TBD (doppio) SPAGNA-GRECIA dalle ore 00.00 – Bautista Agut vs Pervolarakis a seguire – ...

livetennisit : ATP Cup: Le dichiarazioni della squadra italiana dopo l’accesso alle semifinali (con il video di Berrettini vs Monf… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #AtpCup Italia ok con #Fognini e #Berrettini. A segno pure #Sinner #Tennis - ecodelchisone : Tennis: Andrea Vavassori ha esordito a Melbourne in ATP Cup - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis: Atp Cup, la Francia va ko, l'Italia vola in semifinale - susydigennaro : RT @napolimagazine: Tennis: Atp Cup, la Francia va ko, l'Italia vola in semifinale -