Ultime Notizie Roma del 02-02-2021 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 febbraio 2021)dailynews radiogiornale e ben ritornati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio ultimo io da esploratore per il presidente della Camera Fico con la ripresa del tavolo per il programma di governo si comincia con la giustizia in attesa di andare in serata a riferire il capo dello Stato sulla fattibilità di un computer ancora molti nodi da sciogliere come lo fa Italia Viva i 5 stelle su reddito Mattarella chiede continuità per i ministeri cui fanno capo crisi sanitaria e recovery avrebbe ammesso le proprie responsabilità il 39enne fermato questa mattina ad Otranto per l’omicidio di soy Luna di maggio la sua ex fidanzata la ventinovenne è rimasta uccisa a coltellate ieri sera Minervino di Lecce mentre era in compagnia del suo fidanzato Andiamo adesso a parlare di scuola lo avevamo per la linea Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEFgli ...