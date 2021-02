Travaglia-Querrey in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Melbourne 1 2021

Leggi su sportface

(Di martedì 2 febbraio 2021) Stefanoha raggiunto il secondo turno del Great Ocean Road Open, superando in due set Roberto Carballes Baena. L’azzurro dovrà vedersela con Sam, al secondo turno, a sua volta vittorioso al termine dello scontro con Henri Laaksonen. Lo statunitense rappresenta un ostacolo importante per il percorso di, il quale però tenterà di giocare le proprie carte per prevalere sull’avversario. Il match andrà in scena la notte italiana tra il 2 e il 3 febbraio, seppur l’d’inizio non sia ancora stato definito. Latelevisiva verrà offerta da Eurosport (210 o 211 di Sky, disponibile anche su Dazn), emittente che propone inoltre un livesu Eurosport Player. In alternativa, Sportface.it garantirà ...