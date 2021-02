Samsung Galaxy S10 accoglie Android 11: disponibile in Italia la One UI 3.0 (Di martedì 2 febbraio 2021) La gamma Samsung Galaxy S10 (S10 5G, S10 Plus e S10e) è finalmente pronta a ricevere in Italia l'atteso aggiornamento alla One UI 3.0 basata su Android 11 L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 2 febbraio 2021) La gammaS10 (S10 5G, S10 Plus e S10e) è finalmente pronta a ricevere inl'atteso aggiornamento alla One UI 3.0 basata su11 L'articolo proviene da Tutto

emenietti : vaccino pfizer-biontech ?? iphone vaccino j&j ?? samsung galaxy vaccino astrazeneca ?? oppo al momento ci serve… - TuttoAndroid : Samsung Galaxy S10 accoglie Android 11: disponibile in Italia la One UI 3.0 - SamsungItalia : @bluEgoes_ON Ciao - SamsungItalia : @vvsbts Ciao ?! eren's gf (real), per il momento ti invitiamo ad acquistare il nuovo Galaxy S21 ???? - NerdPool_IT : La serie Samsung Galaxy S21 compie il suo viaggio verso i consumatori di tutto il mondo -