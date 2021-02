Nuovo Dpcm? Riaperture e spostamenti: perché il 15 febbraio può essere una data importante (Di martedì 2 febbraio 2021) È un'Italia quasi interamente gialla quella che si è risvegliata nel mese di febbraio. La situazione epidemiologica, in conseguenza delle norme emanate dal Dpcm del 16 gennaio, generano una situazione in cui i cittadini possono beneficiare di qualche libertà in più. Ma come le norme impongono occorre stare attenti rispetto ad una situazione che resta in evoluzione e che ha nel 15 febbraio una nuova data chiave. Covid: Dpcm, la situazione delle regioni resta decisiva ai fini dei colori Ci sono, infatti, solo cinque regioni in zona arancione: la provincia Autonoma di Bolzano, la Puglia, la Sardegna, la Sicilia e l'Umbria. Sedici, invece, sono in giallo: Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 2 febbraio 2021) È un'Italia quasi interamente gialla quella che si è risvegliata nel mese di. La situazione epidemiologica, in conseguenza delle norme emanate daldel 16 gennaio, generano una situazione in cui i cittadini possono beneficiare di qualche libertà in più. Ma come le norme impongono occorre stare attenti rispetto ad una situazione che resta in evoluzione e che ha nel 15una nuovachiave. Covid:, la situazione delle regioni resta decisiva ai fini dei colori Ci sono, infatti, solo cinque regioni in zona arancione: la provincia Autonoma di Bolzano, la Puglia, la Sardegna, la Sicilia e l'Umbria. Sedici, invece, sono in giallo: Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma ...

