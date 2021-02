Mattarella dice no a un secondo mandato e cita Segni: 'Riflettere sui limiti del semestre bianco' (Di martedì 2 febbraio 2021) Se non fosse già abbastanza chiaro ai più, Sergio Mattarella ci ha tenuto a renderlo cristallino: non è nei suoi piani un secondo mandato al Quirinale. E Mattarella lo ha ribadito citando un messaggio ... Leggi su globalist (Di martedì 2 febbraio 2021) Se non fosse già abbastanza chiaro ai più, Sergioci ha tenuto a renderlo cristallino: non è nei suoi piani unal Quirinale. Elo ha ribaditondo un messaggio ...

matteosalvinimi : #Salvini: Conte si dice tranquillo perché trova transfughi tra i corridoi del Parlamento? Li porti con nomi e cogno… - lorepregliasco : Il presidente Mattarella 'si è riservato di decidere e ha invitato il governo a rimanere in carica per il disbrigo… - Frances01719412 : RT @GiancarloDeRisi: Sì, servirebbe un'inchiesta sulla magistratura. Mattarella che dice? Non è possibile che un corpo dello Stato tramasse… - marcolanzara : RT @Andyesti: I Have a Dream Mattarella che dice: 'se non va in porto questo tentativo sciolgo le Camere' A quel punto ci sarebbe un fugg… - eppursimuove8 : RT @Andyesti: I Have a Dream Mattarella che dice: 'se non va in porto questo tentativo sciolgo le Camere' A quel punto ci sarebbe un fugg… -