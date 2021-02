Mario Draghi, l’uomo che ha traghettato l’Europa fuori dalla crisi (Di martedì 2 febbraio 2021) È stato il terzo Presidente della Banca centrale europea, l’uomo che ha dato vita al Quantitative easing salvando l’Euro e dando una svolta alla crisi mondiale iniziata nel 2009. È in Mario Draghi, 73 anni – nato a Roma da padre padovano Carlo e mamma, Gilda Mancini, della provincia di Avellino – che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di affidare quel governo di “alto profilo” in grado di avere una larga maggioranza ed evitare così il ritorno al voto a emergenza Covid ancora in corso. l’uomo sul quale il Quirinale punta a far superare la “crisi sanitaria, sociale ed economica finanziaria” in cui versa il nostro Paese. Chi è Draghi? Dopo la laurea in Economia alla Sapienza di Roma e una specializzazione al Mit di Boston, Draghi ... Leggi su bergamonews (Di martedì 2 febbraio 2021) È stato il terzo Presidente della Banca centrale europea,che ha dato vita al Quantitative easing salvando l’Euro e dando una svolta allamondiale iniziata nel 2009. È in, 73 anni – nato a Roma da padre padovano Carlo e mamma, Gilda Mancini, della provincia di Avellino – che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di affidare quel governo di “alto profilo” in grado di avere una larga maggioranza ed evitare così il ritorno al voto a emergenza Covid ancora in corso.sul quale il Quirinale punta a far superare la “sanitaria, sociale ed economica finanziaria” in cui versa il nostro Paese. Chi è? Dopo la laurea in Economia alla Sapienza di Roma e una specializzazione al Mit di Boston,...

Quirinale : Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ha convocato per domani mattina alle 12 al #Quirinale il Professor Mario #Draghi - lorepregliasco : Grasso (portavoce Mattarella): il presidente ha convocato per domattina alle 12 il prof. Mario Draghi - TgLa7 : ??????#crisidigoverno MATTARELLA CONVOCA MARIO DRAGHI ?????? - nashua23 : RT @jacopo_iacoboni: Si passa da Giuseppe Conte a Mario Draghi. Fine delle trasmissioni. Non servono neanche commenti. - dbellasio : RT @Quirinale: #Quirinale, il Cons. Giovanni Grasso comunica alla stampa la convocazione del Prof. Mario #Draghi -