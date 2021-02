M5S: Carelli, 'non faccio talent scout, ma disagio in molti eletti' (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Non è mia intenzione fare il talent scout, ma ho avuto vari incontri con deputati e senatori M5S e ho colto un disagio, un'incertezza nel decidere se restare o no" piuttosto che "iniziare percorso politico vero. E' un'idea che ho maturato in questi giorni" quella di lasciare, e ai vertici del M5S "avevo già testimoniato il mio disagio". Così il deputato, ormai ex M5S, Emilio Carelli, intervistato dallo Speciale del Tg La7. A chi gli chiede se l'addio di Di Maio capo politico abbia inciso, "Di Maio un anno fa è stato costretto a dimettersi, colpito da fuoco amico, il fatto che ci sia una guida non forte politicamente è il motivo che sta decretando il tramonto del Movimento. Difendo Di Maio, è una figura che più di ogni altra è all'altezza dei ruoli che ha rivestito, è uno dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Non è mia intenzione fare il, ma ho avuto vari incontri con deputati e senatori M5S e ho colto un, un'incertezza nel decidere se restare o no" piuttosto che "iniziare percorso politico vero. E' un'idea che ho maturato in questi giorni" quella di lasciare, e ai vertici del M5S "avevo già testimoniato il mio". Così il deputato, ormai ex M5S, Emilio, intervistato dallo Speciale del Tg La7. A chi gli chiede se l'addio di Di Maio capo politico abbia inciso, "Di Maio un anno fa è stato costretto a dimettersi, colpito da fuoco amico, il fatto che ci sia una guida non forte politicamente è il motivo che sta decretando il tramonto del Movimento. Difendo Di Maio, è una figura che più di ogni altra è all'altezza dei ruoli che ha rivestito, è uno dei ...

TgLa7 : #Carelli lascia #M5S,ora casa di Centro per riunire scontenti .'Il Movimento ha perso la sua anima' - Adnkronos : #M5S, #Carelli: 'Lascio, Movimento ha perso la sua anima' - La7tv : #tagada +++ @EmilioCarelli esce dal #M5S e va all'opposizione in una nuova componente di #centrodestra denominata '… - SilviaNicolucci : RT @francofontana43: “Il M5S ha perso la sua anima” Detto da Di Battista, ci sta. Che lo dica Carelli è grottesco. Come è grottesca la svio… - konomoronao : RT @francofontana43: “Il M5S ha perso la sua anima” Detto da Di Battista, ci sta. Che lo dica Carelli è grottesco. Come è grottesca la svio… -