“In Myanmar un golpe annunciato e prevedibile” (Di martedì 2 febbraio 2021) “Dopo l’umiliante sconfitta del partito politico dell’esercito alle elezioni del novembre scorso, le forze armate hanno minacciato un golpe e molti lo hanno visto semplicemente come una mossa per costringere il governo di Aung San Suu Kyi a fare delle concessioni. Ma non c’era nessun motivo perché non accadesse realmente. E proprio per questo credo InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 2 febbraio 2021) “Dopo l’umiliante sconfitta del partito politico dell’esercito alle elezioni del novembre scorso, le forze armate hanno minacciato une molti lo hanno visto semplicemente come una mossa per costringere il governo di Aung San Suu Kyi a fare delle concessioni. Ma non c’era nessun motivo perché non accadesse realmente. E proprio per questo credo InsideOver.

virginiaraggi : Un golpe dell’esercito in Myanmar ha portato all’arresto della leader Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la Pace e… - Mov5Stelle : Il golpe in #Birmania rappresenta una ferita allo stato di diritto. Chiediamo il rispetto dei diritti umani e il r… - Radio1Rai : ??#Myanmar. Appello del partito di #SanSuuKyi ai cittadini, affinché contrastino il golpe e impediscano un ritorno a… - piro_mn : RT @paolomossetti: Myanmar: aerobica in streaming con golpe sullo sfondo. - francang1950 : RT @GiampaoloScopa: Il generale dietro il golpe in Myanmar - Il Post -