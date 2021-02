I millenial traders non si fermano: da Gamestop all’argento (Di martedì 2 febbraio 2021) I future del metallo tornano in area 30, come non accadeva dal 2013. Preoccupa la discrepanza con la quotazione del bene fisico che ha superato anche i 40 dollari Leggi su ilsole24ore (Di martedì 2 febbraio 2021) I future del metallo tornano in area 30, come non accadeva dal 2013. Preoccupa la discrepanza con la quotazione del bene fisico che ha superato anche i 40 dollari

fisco24_info : I millenial traders non si fermano: da Gamestop all’argento: I future del metallo tornano in area 30, come non acca… - clacolosimo : RT @Dario_Donato: Nel frattempo il titolo Gamestop a Wall Street sta perdendo il 26% ed è stato sospeso per ecc. ribasso. Com'era quella de… - billielpelado : RT @Dario_Donato: Nel frattempo il titolo Gamestop a Wall Street sta perdendo il 26% ed è stato sospeso per ecc. ribasso. Com'era quella de… - Dario_Donato : Nel frattempo il titolo Gamestop a Wall Street sta perdendo il 26% ed è stato sospeso per ecc. ribasso. Com'era que… - fisco24_info : GameStop &Co, per i fondi hedge un buco da 40 miliardi: Dopo una settimana di “battaglia finanziaria” tra millenial… -

Ultime Notizie dalla rete : millenial traders Cos'è lo Short Squeeze di GameStop

Chi sono e cosa fanno i millenial traders E qui entrano in gioco i millenial traders. Un esercito di piccoli "Davide" contro il Golia dei fondi hedge che si è unito tramite la Rete e attraverso ...

Cos'è lo Short Squeeze di GameStop

Chi sono e cosa fanno i millenial traders E qui entrano in gioco i millenial traders. Un esercito di piccoli "Davide" contro il Golia dei fondi hedge che si è unito tramite la Rete e attraverso ...

I millenial traders non si fermano: da Gamestop all’argento Il Sole 24 ORE I millenial traders non si fermano: da Gamestop all’argento

I future del metallo tornano in area 30, come non accadeva dal 2013. Preoccupa la discrepanza con la quotazione del bene fisico che ha superato anche i 40 dollari ...

"L'argento è una trappola, compatti su GameStop". I trader su Reddit fanno quadrato

Voci di un nuovo colpo dei piccoli investitori, il metallo vola. Ma nelle chat si smarcano: "Così si fa il gioco dei big di Wall Street" ...

Chi sono e cosa fanno iE qui entrano in gioco i. Un esercito di piccoli "Davide" contro il Golia dei fondi hedge che si è unito tramite la Rete e attraverso ...Chi sono e cosa fanno iE qui entrano in gioco i. Un esercito di piccoli "Davide" contro il Golia dei fondi hedge che si è unito tramite la Rete e attraverso ...I future del metallo tornano in area 30, come non accadeva dal 2013. Preoccupa la discrepanza con la quotazione del bene fisico che ha superato anche i 40 dollari ...Voci di un nuovo colpo dei piccoli investitori, il metallo vola. Ma nelle chat si smarcano: "Così si fa il gioco dei big di Wall Street" ...