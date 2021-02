Governo: su tavolo programma nodo giustizia, presenti anche gli 'esperti' dei partiti (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb (Adnkronos) - E' il nodo giustizia a tenere banco stamattina alla riunione del tavolo sul programma convocato da Roberto Fico e in corso a Montecitorio. Alla riunione sono presenti anche gli 'esperti' di vari partiti, oltre ai capigruppo. Per il Pd è presente il vice segretario Andrea Orlando e per Leu Pietro Grasso. Arricchite anche le delegazioni del M5s, con il sottosegretario alla giustizia Vittorio Ferraresi, e delle Minoranze, con Julia Unterberger per le minoranze linguistiche. La riunione dovrebbe andare avanti fino alle 13. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb (Adnkronos) - E' ila tenere banco stamattina alla riunione delsulconvocato da Roberto Fico e in corso a Montecitorio. Alla riunione sonogli '' di vari, oltre ai capigruppo. Per il Pd è presente il vice segretario Andrea Orlando e per Leu Pietro Grasso. Arricchitele delegazioni del M5s, con il sottosegretario allaVittorio Ferraresi, e delle Minoranze, con Julia Unterberger per le minoranze linguistiche. La riunione dovrebbe andare avanti fino alle 13.

